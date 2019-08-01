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Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu

Sony ve Microsoft, her ay olduğu gibi Ağustos ayında da oyun konsolları için ücretsiz oyunları duyurdu. PS Plus ve Live Gold aboneliği olanlar, normalde ücretli olarak satılan oyunları ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyebiliyor.

Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu

Sony ve Microsoft, her ay olduğu gibi Ağustos ayında da oyun konsolları için ücretsiz oyunları duyurdu. PS Plus ve Live Gold aboneliği olanlar, normalde ücretli olarak satılan oyunları ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyebiliyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:04
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Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu

İSTANBUL - Xbox One'ın arkasındaki isim olan Microsoft, Ağustos ayına özel Gears of War 4 ve Forza Motorsport 6'yı ücretsiz dağıtmaya başladı. Xbox 360'da ise Castlevania: Lords of Shadow ile Torchlight isimli oyunlar ücretsiz oldu. Ayrıca geriye dönük oyunları çalıştırabilen alt yapısı sayesinde Xbox 360 oyunları, Xbox One platformunda da çalışabiliyor.

PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına artık ücretsiz oyun paylaşmayan Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için bu geleneğini devam ettiriyor. PS Plus aboneliği olanlara bu ay itibarıyla Sniper Elite 4 ve Wipeout Omega Collection oyunları ücretsiz dağıtılıyor.

Ağustos ayı boyunca ücretsiz indirilebilen oyunar, Eylül ayından sonra tekrar ücretli hale gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SonyMicrosofAğustos Ayı ücretsiz Konsol OyunlarıKonsol Oyunları
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