Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu

İSTANBUL - Xbox One'ın arkasındaki isim olan Microsoft, Ağustos ayına özel Gears of War 4 ve Forza Motorsport 6'yı ücretsiz dağıtmaya başladı. Xbox 360'da ise Castlevania: Lords of Shadow ile Torchlight isimli oyunlar ücretsiz oldu. Ayrıca geriye dönük oyunları çalıştırabilen alt yapısı sayesinde Xbox 360 oyunları, Xbox One platformunda da çalışabiliyor.



PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına artık ücretsiz oyun paylaşmayan Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için bu geleneğini devam ettiriyor. PS Plus aboneliği olanlara bu ay itibarıyla Sniper Elite 4 ve Wipeout Omega Collection oyunları ücretsiz dağıtılıyor.



Ağustos ayı boyunca ücretsiz indirilebilen oyunar, Eylül ayından sonra tekrar ücretli hale gelecek.