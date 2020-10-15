Acun Ilıcalı’nın Yeni Reklam Filmi İçin Geri Sayım Başladı 

İSTANBUL- Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden OPPO, izlenme rekorları kıran Reno3 Serisi reklam filminden sonra kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği yeni Reno4 Serisi’nin reklam kampanyasına da yine Acun Ilıcalı ile devam ediyor.

‘Hayatım Benim Koleksiyonum’ çatı stratejisinin devam filmi olma özelliğini taşıyan yeni reklam kampanyası, ‘En Canlı Anlar Koleksiyonda Yaşar’ mottosuyla hazırlandı. OPPO ve Karbonat iş birliğinin 2020 yılında gerçekleştirilen ikinci büyük projesi olan reklam filmi, Kala Film’den Turgut Akaçık yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri 2 günde tamamlanan reklam filmi 19 Ekim itibariyle TV kanallarında ve dijital platformlarda yayında olacak. Bu reklam filminde Acun Ilıcalı’nın çevresinde meydana gelen, dinamik, şaşırtıcı ve eğlenceli anlar izleyicilerle buluşacak.

ELİF HAYVALI