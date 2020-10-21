6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor

ABD - NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, geçtiğimiz nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. 9 Nisan'da uzaya fırlatılan ve uzayda geçirdikleri 6 aylık zaman diliminde birçok görevi başarıyla yerine getiren astronotlar, artık pandemiyle boğuşan Dünya'ya dönme planları yapıyor.

UZAYDA MASKESİNİ TAKTI

NASA astronotu Chris Cassidy, 7 aydır koronavirüs salgınıyla boğuşan Dünya'ya dönüş için şimdiden maskesini takarak, twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Chris Cassidy, "Çarşamba günü evime geldiğimde, yeni gerçekliğim için kendimi eğitiyorum." ifadelerini kullandı.



ASTRONOTLARDAN NÖBET DEĞİŞİMİ

Öte yandan, mevcut Expedition 63 görev komutanı Cassidy, dün düzenlenen komuta değişikliği töreninde uzay istasyonunun komutasını yeni gelen Rus kozmonot Sergey Ryzhikov'a devretti. Kalkış ekibi, NASA astronotu Kate Rubins ve geçen hafta ISS'e fırlatılan Rus kozmonotları Ryzhikov Sergey Kud-Sverchkov'a bugün veda edecek. NASA'ya göre, ekibin, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine yakın bir kasabasına Doğu Zaman Dilimi (EST) ile saat 22.55'de iniş yapması bekleniyor.