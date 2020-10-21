Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1213
ALTIN
485.379
DOLAR
7.8215
STERLİN
10.3072
EURO
9.2842
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 Nisan'dan bu yana uzayda görev yapan NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonotları bu akşam pandemiyle boğuşan Dünya'ya dönecek.

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:50
4 Okunma
6 aydır uzayda olan NASA astronotları Dünya'ya dönüyor

ABD - NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner, geçtiğimiz nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. 9 Nisan'da uzaya fırlatılan ve uzayda geçirdikleri 6 aylık zaman diliminde birçok görevi başarıyla yerine getiren astronotlar, artık pandemiyle boğuşan Dünya'ya dönme planları yapıyor. 

UZAYDA MASKESİNİ TAKTI

NASA astronotu Chris Cassidy, 7 aydır koronavirüs salgınıyla boğuşan Dünya'ya dönüş için şimdiden maskesini takarak, twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Chris Cassidy, "Çarşamba günü evime geldiğimde, yeni gerçekliğim için kendimi eğitiyorum." ifadelerini kullandı.
 

ASTRONOTLARDAN NÖBET DEĞİŞİMİ

Öte yandan,  mevcut Expedition 63 görev komutanı Cassidy, dün düzenlenen komuta değişikliği töreninde uzay istasyonunun komutasını yeni gelen Rus kozmonot Sergey Ryzhikov'a devretti. Kalkış ekibi, NASA astronotu Kate Rubins ve geçen hafta ISS'e fırlatılan Rus kozmonotları Ryzhikov Sergey Kud-Sverchkov'a bugün veda edecek.  NASA'ya göre, ekibin, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine yakın bir kasabasına Doğu Zaman Dilimi (EST) ile saat 22.55'de iniş yapması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAUzaydaAstronotlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Acun Ilıcalı’nın Yeni Reklam Filmi İçin Geri Sayım Başladı 
Acun Ilıcalı’nın Yeni Reklam Filmi İçin Geri Sayım Başladı 
NASA’nın Ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı
NASA’nın Ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek
Peyk’in tarihçesi nedir? KolayPeyk nedir?
Peyk’in tarihçesi nedir? KolayPeyk nedir?
NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek
NASA: Mars, ekim ayı boyunca dünyadan görülecek
"Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeler ortaya koyacağız"
"Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeler ortaya koyacağız"
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma