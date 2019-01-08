2019'un siber güvenlik trendleri açıklandı

Yeni teknolojiler, şirketlere yeni yetenekler kazandırırken yeni nesil tehditleri de beraberinde getiriyor. Microsoft, siber tehditlerin üstesinden gelmek için, 2019’da kullanılacak yöntemleri ve güvenlikle ilgili öngörülerini açıkladı.
DHA
Microsoft, 2019 ve sonrası için, siber tehditleri ve güvenliğin sağlanmasında en yeni trendleri açıkladı. Yapay zekâ, bulut bilişim, kuantum bilişim, botnet’ler ve fidye yazılımlar siber güvenliğin temel konuları olacak.
Yeni teknolojiler, şirketlere yeni yetenekler kazandırırken yeni nesil tehditleri de beraberinde getiriyor. Microsoft, siber tehditlerin üstesinden gelmek için, 2019’da kullanılacak yöntemleri ve güvenlikle ilgili öngörülerini açıkladı.
DHA