2019'un siber güvenlik trendleri açıklandı

Microsoft, 2019 ve sonrası için, siber tehditleri ve güvenliğin sağlanmasında en yeni trendleri açıkladı. Yapay zekâ, bulut bilişim, kuantum bilişim, botnet’ler ve fidye yazılımlar siber güvenliğin temel konuları olacak.