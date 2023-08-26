ANKARA AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteklediği "Genç Mucitler" ile ilgili dosya haberin bu sayısında bilim olimpiyat madalyalı lise öğrencisi Duru Özer'in başarıları ve hedefleri ele alındı.

Yapay zeka teknolojileri dünyada gelişimini sürdürürken siber güvenlik tehditlerine karşı güvenlik önlemlerini artıran ülkeler bu alanda yetişen gençlere de ihtiyaç duyuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, bu alanda yaşanabilecek nitelikli insan kaynağı sorununa çözüm olarak bilimle uğraşan gençlerin önünü açacak projeleri hayata geçiriyor, onların erken yaşta keşfedilmelerine olanak tanıyor.

Bilim ve teknoloji ile ilgili 2 madalyası var

Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Duru Özer de TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor.

6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitim hayatına İzmir Bahçeşehir Kolejinde devam eden Özer, 2021'de TÜBİTAK'ın Türkiye genelinde düzenlediği "Bilim Olimpiyatları" sınavında gümüş madalya aldı.

Özer, geçen yıl da Türkiye'nin ev sahipliğinde 45 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Kız Bilgisayar Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Özer, bilim olimpiyatlarının problem çözme ve akıldakini koda geçirebilme becerisini ölçtüğünü söyledi.

Özer, bunların genel olarak günlük hayatta insanların karşısına çıkabilecek optimizasyon problemleri olduğuna işaret ederek, "Verilen problemi çözen kodun belirli bir zaman sınırı içerisinde çalışması gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Bu tür olimpiyatlar, ilerde mühendis olduğumuzda yazdığımız programların en hızlı şekilde çalışacağından emin olmamızı sağlıyor. Analitik düşünce becerisi ve akademik alanda da işimize yarayacak." diye konuştu

"Bilimle ilgilenen gençlerin sayısının artması gerekiyor"

Avrupa'da yine bu alanda altı madalya kazandığını belirten Özer, bu tür prestijli olimpiyatlara dünya çapında önem verildiğinin altını çizdi.

Özer, Türkiye'nin de uluslararası bilim olimpiyatlarında çok iyi işler çıkardığını ve TÜBİTAK tarafından bu tarz etkinlikler desteklendiği için diğer ülkelerle yarışabilir konumda olduklarını anlattı.

Yapay zekanın çok hızlı ilerlediğine ve bu alanda her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Ülkemizin çağa ayak uydurabilmesi için bu alanda kendine güvenen, bilime ilgi duyan genç nesillere ihtiyacı var. Bilim olimpiyatlarıyla bilime ilgi duyan bir nesil yetişiyor. Şu an yaptığımız işler genel teorik. Ancak ilerde bir kısmımız siber güvenliğe, bir kısmımız yapay zeka araştırmalarına, bir kısmımız da akademiye yönelecek. Olimpiyatlar sayesinde hepimizin sağlam temeli olmuş olacak. Dünyada artık teknoloji alanında tehditler daha çok gündeme gelmeye başladı. Yapay zekanın doğru kullanımı kadar güvenliğinin sağlanması da çok önemli. Bu tarz konulara ilgiyi artırmak açsından olimpiyatlar önemli yere sahip. Bilimle ilgilenen gençlerin sayısının artması gerekiyor. Biz gençler, geleceğin çok iddialı uzmanları olarak ülkemizin siber alanda güvenliğini sağlamak açısından önemli hizmetler vereceğiz."