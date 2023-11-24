Alınan bilgiye göre, M.A. tarafından jandarmaya bilgi verilmesi üzerine Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Bilecik-Sakarya kara yolu 2. Tünel mevkisinde yol kenarında 14 ölü ve bir yaralı köpeğin bulunmasının ardından başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Araştırmalar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucu Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ait 11 AK 738 plakalı aracın olay yerindeki hareketliliği görüldü.

Araca ait Küresel Konumlama Sistemi (GPS) kayıtları da incelenerek, aracın köpeklerin bulunduğu alana 22 Kasım'da akşama doğru geldiği ve bir süre bu alanda beklediği tespit edildi.

Bilecik Belediyesinin barınağına ait güvenlik kamerası kayıtlarında ise görevliler tarafından bazı köpeklere aynı gün birkaç saat önce iğne vurulduğu, sonrasında ise bu araca yüklendiği anlaşıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, barınağın sorumlusu veteriner N.A. ile çalışanlar M.M, A.O.D. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

Barınaktaki bazı köpeklere iğne vurarak araçla söz konusu bölgeye bıraktıkları iddia edilen şüphelilerden N.A'nın, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın dün belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve rehabilitasyon merkezinde, ölü ve yaralı bulunan köpeklerle ilgili yaptığı açıklama sırasında yanında bulunan görevlilerden biri olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.