Osmaneli OSB'de güneş panelinin yanı sıra yaklaşık 7 bin çeşit alüminyum ürünün imalat ve ihracatını yapan firma, enerji giderlerini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerine yöneldi. Bu kapsamda fabrikanın 20 bin metrekarelik çatılarına yüzde 50'si yatırım kredisi, yüzde 50'si de öz kaynaklardan karşılanmak üzere 2,2 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Doğan Zaimoğlu, yaklaşık 30 yıldır alüminyum alanında faaliyet gösterdiklerini, üretimlerinin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ettiklerini söyledi.

Üretim için daha büyük bir alana ihtiyaç duyduklarından 2014 yılında Osmaneli'ni tercih ettiklerini belirten Zaimoğlu, 2015 yılında ilk bina için güneş enerjisi sistemini planladıklarını, ancak ikinci binanın da tamamlanması için 2022 yılına kadar beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Yatırımı, ülkemize ve vatanımıza katkı olarak görüyoruz"

Fabrika olarak büyümeye devam ettiklerini, 20 bin metrekarelik alanı kapatmadan güneş enerjisi santralini kurmadıklarını anlatan Zaimoğlu, "Binalarımızı tamamlar tamamlamaz güneş enerjisine başladık. Enerjiye ihtiyacın artmasıyla beraber yatırımın aslında isabetli olduğunu biliyorduk. Enerji yatırım kredisi oluşunca hızlıca yaptık. Şu anda 20 bin metrekarede 2,2 megavat devreye girdi. Yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırım yaptık, kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz." dedi.

Yatırımcılar başta olmak üzere herkesin güneş enerjisine yönelmesi gerektiğini söyleyen Zaimoğlu, "Çünkü ülke olarak enerjiye çok büyük paralar ödüyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisinden mutlaka faydalanılmalı, katkı sağlamalıyız. Yatırımı, ülkemize ve vatanımıza katkı olarak görüyoruz. Ülkedeki tüm sanayicilere güneş enerjisi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Allah'ın verdiği nimeti sanayicimiz yatırım yaparak, pozitif enerjiye çevirmelidir." diye konuştu.

Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"3 milyon dolar sadece üçüncü yatırım tutarımız. Bunun için de yaklaşık 500 bin dolarlık güneş enerjisi çerçeve makinesi getirdik. O da şu anda devrede. Yaklaşık 8 bin metrekareye yakın da ilave kapalı alan yaptık. Dolayısıyla yaklaşık 1,5 yılda yeniden 8 milyon dolar ilave bir yatırım yapmış olacağız. Hiç durmadan her yıl yatırım yapıyoruz. Şu an 200 kişi istihdam ediyoruz. Yüzde 50'si yatırım kredisi yüzde 50'si de kendi öz kaynaklarımızdan güneş enerjisini binaların çatısına kurduk ve tesisin tükettiği enerjinin yüzde 80'inini karşılıyor. Dünyada enerji arz sıkıntısı yaşanıyor, haliyle bunu ülkemizde de yaşıyoruz. Kurduğumuz santralle para cebimizde kaldı. Devletimiz bu tür yatırımları destekliyor."

AA