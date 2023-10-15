Bilecik

BEBKA'dan alınan 600 bin lira destekle Beşevler köyünde 2016 yılında belediyece 3 dönüm arazide kurulan ve 450 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste, günlük 2 ton domates salçasının yanı sıra biber salçası da üretiliyor.

Çevredeki 13 köyün tarımsal ürünlerini işleyerek ekonomisine katkı sağlayan tesiste üretilen ev tipi salça, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentindeki marketlerine gönderiliyor.

20'si kadın 22 personelin çalıştığı tesiste işlenen ve yurt dışında da ilgi gören salça, Almanya'dan sonra Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Tesisten sorumlu Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, üretim merkezinin 13 köye de yakın merkezi bir bölgede bulunduğunu söyledi.

Köylünün tarlasından aldığı mahsulün katma değere dönüştüğünü belirten Tetik, "Salça buranın geleneksel ürünüdür. Hem çocukluğumuzda hem de önceki dönemlerde anneler çocuklarını okula gönderirken ekmeğin üzerine salça sürüp bununla beslerdi. Biz bu geleneği ve damak tadını doğal olarak ürettiğimiz salçayla devam ettiriyoruz." dedi.

Yıllık üretimin yarısı ihraç ediliyor

Tetik, tesiste atadan kalma usullerle kadınlar tarafından kazanlarda haşlanan domateslerin püre haline getirildiğini, tekrar odun ateşinde kaynatılarak kavanozlara doldurulduğunu anlattı.

Yılda 2 bin ton domatesi işleyerek 500 ton salça elde ettiklerini dile getiren Tetik şöyle konuştu:

"Geçen yıl Almanya'ya gönderdikten sonra bugünlerde Suudi Arabistan'dan siparişler gelmeye başladı. Sabah kahvaltısında salça kültürü Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da var. Ekmeğin üzerine kolay sürülebilirliğinden ve yemeklere kırmızı rengi tatlı bir şekilde verebildiğinden köylerimizde üretilen salçayı Suudi Arabistan pazarına da ulaştırıyoruz. 500 tonluk salçanın yüzde 50'si ihraç ediliyor, yüzde 50'si de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Türkiye genelindeki marketlerde satışa sunuluyor. Yurt dışına 250 ton salça göndermek bizim için iyi bir rakam. Kadınlarımızın istihdamının artması bakımından da önemli."

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de 20'ye yakın ürünün hasat edildiği ilçede domatesin ön sıralarda yer aldığını, ev tipi salçanın daha çok ülkede tanınması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.