Bolu

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 2024 yılına iyi başladıklarını belirterek, "İlk 3 ayda çok ciddi başarılar yakaladık, 10'a yakın madalya kazandık. Önümüzde Dünya Kupası var, o kupayı almak istiyoruz. Hemen ardından Dünya Artistik Şampiyonası var, dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Geçen seneyi madalya bazında geçmek istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan Karaçayır Spor Kompleksi'ndeki bilardo salonunun açılışı için Bolu'ya gelen Ercan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilardo sporunda son 10 yılda gelişme kaydedildiğini söyledi.

Ercan, gelinen noktada sporcu sayıları, elde edilen başarılar ve düzenlenen turnuvalar sayesinde dünyanın en büyük federasyonlarından biri olduklarını kaydetti.

Antalya'da 2016 yılının mart ayında düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda "Erkekler", "Kadınlar" ve "Gençler" kategorilerinde toplam 1170 sporcunun katılımıyla dünya rekoru kırdıklarını belirten Ercan, bunun tescil edilerek Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldığını dile getirdi.

Ercan, Avrupa ve dünyada beğenilen bir federasyon haline geldiklerini ifade ederek, "Bu başarı sadece bizim değil, ekiplerimizin başarısı. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri sayesinde buraya gelebildik. Ne mutlu ki bize hem Avrupa'da hem de dünyada birçok şampiyonluğumuz var." diye konuştu.

"Hiçbir ülkede olmayan imkanlara sahibiz"

Tesisleşme çalışmalarına değinen Ercan, bu konuda ciddi yol aldıklarını, 15 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ait salonların bulunduğunu, her ilde bir tesis projesini çok yakında hayata geçireceklerini anlattı.

Ercan, Türkiye'nin bilardo organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her sene dünya kupaları Türkiye'de yapılıyor. Geçen ay Kadınlar Avrupa Şampiyonası, hemen ardından Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası, geçen hafta da Bilardo Ferdi Erkekler Avrupa Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Haziran ayında Dünya Kupası var. Hemen ardından Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası var. Dünyada en çok uluslararası organizasyon yapan Türkiye çünkü dünyanın en büyük tesisi Ankara'da. En büyük uluslararası bilardo tesisine sahibiz. Bizim için gurur verici. Hiçbir ülkede olmayan imkanlara sahibiz."

Gençlere önem verdiklerini vurgulayan Ercan, bu alanda da dünya ve Avrupa şampiyonluklarının bulunduğunu kaydetti.

Ercan, geçen yıl 20 madalya sayısına ulaştıklarını, bu sene bunun üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getirerek, "İyi başladık. İlk 3 ayda çok ciddi başarılar yakaladık, 10'a yakın madalya kazandık. Çoğu turnuvadan madalyayla döndük. Bunlar arasında Avrupa şampiyonlukları da var. Önümüzde Dünya Kupası var, o kupayı almak istiyoruz. Hemen ardından Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası var, dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Geçen seneyi madalya bazında geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.