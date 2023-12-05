ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Resmî ilan ve reklamların yayımlanacağı süreli yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin ilan dağıtımının sağlanması amacıyla hazırlanan Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 28. maddesi 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğin “muhasebe işlemleri” başlıklı 28. maddesine göre günlük veya haftalık yayımlanması fark etmeksizin tüm gazetelerin ve internet haber sitelerinin muhasebelerini “bilanço” esasına göre düzenlemeleri zorunlu olacak.

Süreli yayınların 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun gereğince; gazetelerin kâğıdının temini, baskı işleminin tevsiki ve yayın günlerinde gerçekleştirmek zorunda oldukları satışlarına dair faturalar, internet haber sitelerinin ise yer sağlayıcı gibi hizmet faturalarının yanı sıra kadroda istihdam ettikleri fikir işçilerinin ücret ödemelerine ilişkin kayıtlar “bilanço esasına göre” tutulan ticari defterler üzerinden incelenecek.

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği geneli itibariyle 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti.