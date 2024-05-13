İstanbul

Üniversitenin Fatih'te bulunan kampüsündeki oditoryum önünde bir araya gelen katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, bugün Filistin halkı için tüm dünyaya barış ve adalet çağrısında bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'nin uzun yıllardır süren çatışma ve zulmün merkezinde yer aldığını, temel insan haklarından yoksun bırakıldığını kaydeden Kazancıoğlu, "Geçtiğimiz yılın ekim ayında başlayan savaşta İsrail, Gazze halkına yıllardır yaşattığı zulmü daha da şiddetlendirdi ve derinleştirdi. İsrail uyguladığı şiddette o kadar ileriye gitti ki bugün bu durum, tüm dünyada soykırım olarak ifade ediliyor." dedi.

Bu süreçte aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve ağır yaralandığını aktaran Kazancıoğlu, "Yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Eğitim, besleme ve sağlık gibi temel haklardan mahrum kaldı. Tüm bu zulüm ve cinayetler insanlığın gözü önünde işlendi. Bugün tüm Filistinlilerin soykırım ile karşı karşıya kalması ve savaşın gölgesinde yaşaması kabul edilemez. Savaşlarda, depremlerde, salgınlarda en önde mücadele eden ve İsrail'in sık sık hedef aldığı sağlık personelleri bu zulme sessiz kalamaz." ifadelerini kullandı.

Kazancıoğlu, bu elim süreçte İsrail'in sivil vatandaşların yanı sıra hastaneleri bombalayarak sağlık personelini ve bakıma muhtaç hastaları da acımasızca katlettiğini, sağlık sistemini kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Başta Filistinliler olmak üzere herkesin güvende hissedebileceği ve insanca yaşayacağı bir dünya istediklerini vurgulayan Kazancıoğlu, "Zulmü yapanların ve zulmü destekleyenlerin sesinin daha gür çıkması vicdanımızı derinden yaralıyor. Bu yüzden bugün 'savaşa hayır' diye haykırıyoruz. Tüm dünyada Filistin halkının yanında olan onurlu bilim insanlarına teşekkür ediyoruz, gözaltına alınmalarını şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

"İsrail yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir"

Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Murat Durmaz da Filistin'de 80 bine yakın yaralı bulunduğunu belirterek, "Bu süre zarfında yaklaşık 500 sağlık çalışanı da insanlığa hayat olma gayesi ile çıktıkları yolda zalimler tarafından katledilmiş. Hastaneler dünyanın gözü önünde bombalanarak hem insanlık hem de savaş suçu işlenmiştir ve halen işlenmeye de devam edilmektedir." dedi.

Durmaz, "Zulüm arşa dayanmış ve yeryüzündeki bütün iyi insanları harekete geçmeye sevk etmiştir. Unutulmamalıdır ki gün geldiğinde şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde İsrail yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir. Filistin ve Kudüs sıradan bir mesele değildir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademisyenler ve öğrenciler, ellerinde taşıdıkları "Filistin özgür olacak", "Filistin özgür olana kadar susmayacağız", "Kahrolsun işgalciler yaşasın özgür Filistin" yazılı dövizler eşliğinde rektörlük binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Filistinliler için dua etti.