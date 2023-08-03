İSTANBUL - İlçede yaşayan vatandaşları çeşitli spor aktivitelerinde bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi, bu kez kadınlar için bisiklet kullanma eğitimi düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği eğitimlere daha önce hiç bisiklet sürme eğitimi almamış ya da kendini geliştirmek isteyen kadınlar başvurabiliyor. Eğitimler, Pazar İstanbul alanında haftada 2 gün, 10’ar kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor. Böylece kadınların hem daha iyi bir eğitim almaları amaçlanıyor hem de eğlenerek keyifli zaman geçirmesi amaçlanıyor. Tüm ekipmanların Beylikdüzü Belediyesi tarafından karşılandığı kursa katılmak isteyenler Beylicium AVM’de bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne giderek başvurabilir.

Kadınlar, çocuklar ve gençleri önceleyen etkinlikler

Beylikdüzü’nde spor etkinlikleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, “Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın Beylikdüzü’nü bir spor kentine dönüştürme vizyonu doğrultusunda her yaştan kişinin spor yapması için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle kadınlar, çocuklar ve gençleri önceleyen etkinliklerle hem spor yapıp hem de güzel vakit geçirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınların da evlerinden, çocuklarından zaman ayırıp kendilerine ait bir zaman yaratarak bu sporu yapmalarını gerçekten takdir ediyorum” diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ