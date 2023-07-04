İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Müslüm Akülker başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Konuşmasına Haziran ayında şehit düşen asker ve polisleri anarak başlayan Akülker, geçmiş Kurban Bayramı’nı da kutladı. Bayramların önemine değinen Akülker, “Dayanışmanın ve yardımlaşmanın simgesi Kurban Bayramını yine zorlu ekonomik koşullarda karşıladık. Bu zor günlerde maddi ve manevi olarak komşularımızın yanında olmak için tüm imkânlarımızı zorluyor.Kaynaklarımızı halkımıza destek olmak için en iyi şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.

“Acıları hâlâ kalbimizde taptaze, yaramız ise hiç kapanmadı”

Konuşmasının devamında Sivas Madımak ve Erzincan Başbağlar Köyü’nde hayatlarını kaybedenleri anan Akülker, “2 Temmuz 1993’de Madımak Oteli’ndeaydınları hedef alan nefret dolu saldırıda35 canımızı yitirdik.5 Temmuz’da ise ErzincanBaşbağlar Köyü’nde33 insanımız katledildi. Acıları hâlâkalbimizde taptaze, yaramız ise hiç kapanmadı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızırahmetle anıyor, milletimizin birlik ve berberliğine, toplumsal barışa yönelik saldırıların bir daha yaşanmamasını yürekten diliyoruz” ifadelerini kullandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan, AK Parti adına ise Dilaver Arvasgündeme ilişkin söz aldı. Yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. oturumunun6 Temmuz Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

HABER: GİZEM ÇAKAL