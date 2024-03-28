İstanbul

Boğaz manzarasına karşı, gençlerin dinamizmini yansıtan modern alanlara sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabiliyor.

Beykoz merkez sahilindeki kütüphanenin raflarında 11 bin kitaplık bir koleksiyon, Beykoz Kitaplığı yayınları ve İstanbul Kitaplığı Köşesi bulunuyor.

"Denizi seyretmek bile insan ruhuna dinlendirici bir etki veriyor"

Beykoz Belediyesi Eğitimden Sorumlu Genel Koordinatörü Cihan Yıldız, yaptığı açıklamada, kütüphanenin 12 Mart'ta faaliyete başladığını belirterek, yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Açılıştan bugüne yaklaşık 9 bin kişiyi ağırladıklarını vurgulayan Yıldız, "Kütüphanemizde 120 kişilik kapasitemiz var. Online rezervasyon sistemiyle çalışıyor. 24 saat hizmet veriyor. Kullanıcılarımıza ücretsiz kafeterya alanımızda çorba, simit, çay ve limonata gibi hizmetler sunuyoruz." dedi.

Üye olan tüm İstanbulluların kütüphanelerden istifade edebileceğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Murat Aydın ile ilklerin belediyesi olmaya başladık. Yalı Kütüphanesi de bu alanda tek. İstanbul Boğazı dünyada tek olduğuna göre, denize bu kadar nazır ve yalı formatında bir kütüphanenin hem dünyada hem de Türkiye'de tek olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın fikriydi. Yalılar, sosyal hayatımızda maalesef daha çok üst tabakanın kullanabileceği hatta normal vatandaşın, deniz manzarasını onların duvarlarından dolayı göremeyeceği yapılar. Bunu kırmış olduk. Bir yalıyı, sosyal statüsüne bakmaksızın herkesin kullanımına açmış olduk. Bu yönüyle de çok değerli bir proje oldu."

Cihan Yıldız, daha önce spor kulübü yönetim binası olarak kullanılan yalının, kütüphane olmasının ardından gençlerden olumlu tepkiler geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Belediye başkanımızla bir gencin arasında geçen bir konuşmadan kısa bir anekdot aktarayım size. Bir liseli genç, arkadaş grubuyla geldi. 'Başkanım ben bu zamana kadar hiç ders çalışmamıştım ama bugünden sonra ders çalışmaya karar verdim.' dedi. Olumlu dönüşler alıyoruz. Mesela burada tıp fakültesinden bir öğrencimiz var. Evine daha yakın bir kütüphanemiz olmasına rağmen 'Hocam içim bunaldığında, denize bakınca bir ferahlıyorum, motive oluyorum. Sıfırlayıp tekrar çalışmaya başlıyorum.' diyor. Denizi seyretmek bile insan ruhunu dinlendirdiğinden pozitif etki oluşturduğunu düşünüyorum."

Ders çalışmak ve kitap okumak isteyen her yaştan kitapsever, günün her saati randevu alarak kütüphaneden yararlanabiliyor. Çevrim içi randevuyla ziyaret edilebilen kütüphaneden, kitapseverler seçtikleri eserleri 15 gün süreyle ödünç de alabiliyor.