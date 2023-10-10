Riva Sahili'ne dün balık tutmak için giden Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer'in (41), şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kaybolması üzerine gece başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı helikopter destekli çalışmalarda, Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dinçer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Fatih Yastıkkaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.