İSTANBUL - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya düzenlenen 784 kilometrelik uluslararası "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" 16 takım ve 100 sporcunun katılımıyla başladı. Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen turun ilk etabı 1 Ağustos Salı günü yapıldı. Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alan bisikletçiler Amasya yönüne uzanan 208 km’lik etapta birincilik için ter döktü.

Beykoz Continental İlk 2 Etapta Birinci

Cumhuriyet sevgisi ve şampiyonluk hedefiyle pedal çeviren Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı ilk etabı toplam 15,35’lik derecesiyle birinci tamamladı. Takımın Birleşik Krallık kökenli sporcusu Maxımılıan Stedman 5,11’lik derecesiyle göz doldururken, Ukraynalı bisikletçi Yaroslav Parashchak 5,12’lik ve Halil İbrahim Doğan 5,12’lik dereceler elde etti. Sporcuların çekişmeli rekabetine sahne olan turun 2. etabı Amasya Şehir Merkezi ve Havza Atatürk Evi arasındaki 89,4 km’lik parkurda gerçekleşti. Beykoz Belediyesi Continental iddialı başladığı turun 2 Ağustos’ta koşulan ikinci etabını 6,39’luk dereceyle ilk sırada tamamlayarak üstünlüğünü korudu. Takımın Afrika kökenli şampiyon sporcusu Natnael Berhane etabı 2,12’lik derecesiyle ikinci tamamlarken, Rus Sporcu Sergeı Rostovtsev 2,13 ve Yaroslav Parashchak 2,13’lük dereceler yaptı.

HABER: MERVE ELÇİ