HABER: DİNÇER KARACALAR

Sinema, televizyon, müzik, spor ve iş dünyasının nabzını tutan Community Media ailesinin ödül organizasyonlarından olan Beyaz Yakamoz Ödül töreni; Anıl Budak, Eray Aksoy ve Hakan Elkılıç başkanlığında MBA Okulları’nın Ataşehir Kampüsü’nde gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Eda Özerkan Hizel’in kırmızı halı seremonisi ile başlayan Beyaz Yakamoz Ödül Töreni, Çiğdem Günal’ın muhteşem sunumuyla Türkiye’nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Görkemli gece de Türkiye’nin ekran yüzü olan birçok isim ödüllerini havaya kaldırırken, ödül alanlardan bazı isimler ise şöyleydi;

Yılın En İyi Komedi Oyuncusu Ödülü’nü Çetin Altay, En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü’nü Cansu Tuman, Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü’nü Yaşar İpek, Yılın Top Modeli Ödülü’nü Tuğçe Aral, Yılın En İyi Tiyatro Sanatçısı Ödülü’nü Zeynep Gülmez, Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı Ödülünü Beste Acar, Yılın Dikkat Çeken Kadın Pop Şarkıcısı Ödülü’nü Ayçam,Yılın Dikkat Çeken Kadın Oyuncusu Ödülü’nü Özlem Gezgin, Yılın Dijital İçerik Üreticisi Ödülü’nü Mor Komedyen, Meslek Başarı Ödülleri’ni Tuncay Şanlı, Uğur Arslan, Hazım Körmükçü, Vahe Kılıçarslan, Birgül Ulusoy, En İyi Hafta Sonu Programı Ödülünü Beyaz Tv'den Büşra Meşe Yıldırım, Yılın En iyi Sohbet Programı Ödülünü A Para’dan Funda Karayel, Yılın En İyi Haber Muhabiri Ödülünü Show Tv’den Berat Aşıcıoğlu, Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri Ödülünü Trtspor’dan Ezgi Sütçü Ercan, Yılın En İyi Spor Muhabiri Ödülünü Sercan Dikme, Yılın En İyi Çıkış Yapan Spor Muhabiri Ödülünü Haber Global’den Ata Selçuk, Yılın Fark Yaratan Spor Kulübü Ödülünü Adana Demirspor ve Yılın En İyi Kulüp Televizyon Muhabiri Ödülünü Merve Ergü havaya kaldırdı.