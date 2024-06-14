Beşiktaş yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirdi.
Törende Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel yer aldı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a GvB logolu özel yapılmış hediyeyi sundu.
Siyah beyazlı camia adına sunulan hediyede şu ifadelere yer verildi:
“Milyonlarca sevdalı yüreğin güvencesi,
121 yıllık kültürünün ideali ve vizyonu,
Bir sokağın duvarlarına işlemiş kimliği,
Şeref Bey’den, Baba Hakkı’dan kalan emanet:
Kartallar yüksek uçar.”
Saygılarımızla.