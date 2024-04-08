Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig kulüplerinin Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için başlattıkları noter onaylı imza toplama sürecine destek verdiklerini belirterek, TFF'nin en kısa sürede seçim kararı alması gerektiğini söyledi.

Mete Vardar ile siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Onur Göçmez, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF'nin 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapma kararını değerlendiren Vardar, "Kulüpler Birliği Vakfında çok değerli kulüp başkanları ve yöneticileri ile bir sürece girdik. 18 Temmuz kararını başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber çok geç buluyoruz. Beşiktaş Kulübü, önümüzdeki pazartesi günü tüm delegeleriyle 7 kişi olarak imzasını atacak. Ancak aylardır zihinlerde bu imzayı attık. Bu konunun değişmesi ve çok daha önceden bu kararın verilmesi gerektiğini Beşiktaş Kulübü olarak çok net ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki tüm olumsuzlukların yaşandığı, hiç yaşanmadığı kadar sıkıntılarla karşılaştığımız bir sezon yaşıyoruz. Bu seçimin özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan önce yapılmasının aynı zamanda A Milli Takımı'mıza da finallerde daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Türk futbolunun geleceği için imza vereceğini aktaran Onur Göçmez, "Türk futbolunun bir sezon daha kaybedecek durumu söz konusu değildir. Çok hızlı bir değişime girmesi lazım. Sadece yönetim değil, tüm kurullarıyla bu değişimin yapılması gerek. Beşiktaş, Türk futbolunun geleceği için buradadır. Seçim en kısa zamanda yapılmalı. Belli bir tüzük ve toplanması gereken imzalar var. En kısa zamanda Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı var. Bunun için tarih belirlemek bizim görevimiz değil. Bizim burada değerli federasyon yöneticilerimize verdiğimiz mesaj budur. Hızlı bir şekilde Türk futbolunun geleceğini kurtarmaları adına düzgün bir karar almalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün TFF'ye karşı hep aynı noktada durduğunun altını çizen Hüseyin Yücel ise, "Benim burada bazı kulüplerimize bir çağrım olabilir. Sabah uyanıp farklı söylemlerde bulunup, akşam yatarken farklı söylemlerde bulunan kulüplerimizi biraz daha tutarlı olmaya davet ediyorum. Biz Beşiktaş olarak ilk günkü duruşumuzu aynı şekilde sergilemeye devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.