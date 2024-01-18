Beşiktaş Kulübü kadro dışı bırakılan Valentin Roiser'in Fransız ekiplerinden OGC Nice’ye kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş. profesyonel futbolcularımızdan Valentin Rosier’in OGC Nice’ye geçici transfer olduğunu KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Valentin Rosier, 1 asist katkısı sağladı. Fransız sağ bek Beşiktaş'ta oynadığı 4 sezonda toplam 124 kez siyah beyazlı formayı giydi. Rosier, yarın sağlık kontrollerinden geçecek.