Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir."

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.” Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.