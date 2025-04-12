Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

33. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesinin ardından üst direkten döndü.

62. dakikada Başakşehir öne geçti. Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

76. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında Crespo'ya yapılan faulün ardından Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2

Başakşehir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Lig sıralamasından Avrupa'ya gitme hedefinde yara alan siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından 48 puanda kalırken, RAMS Başakşehir 45 puana yükseldi.

Son 6 resmi maçta 3 mağlubiyet

Beşiktaş oynadığı son 6 resmi maçta tek galibiyet aldı.

Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor yenilgileri sonrası Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu süreçteki tek galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak RAMS Başakşehir'e yenilen Beşiktaş bu süreçte 4 puan alabildi.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Solskjaer'e tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın son 15 dakikasına girilirken siyah-beyazlı taraftarlar, Norveçli teknik adama yönelik yaptıkları tezahüratta, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdılar.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, Yusuf Sarı'nın serbest vuruştan attığı golün sonrasında tezahüratlarla siyah-beyazlı futbolcuları protesto etti.

Maçın son düdüğünün ardından ise taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları yuhaladı.

Paulista ilk kartını gördü

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Süper Lig kariyerindeki ilk sarı kartını RAMS Başakşehir maçında gördü.

Brezilyalı futbolcu, müsabakanın 74. dakikasında Crespo'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Son sakat Muçi oldu

Beşiktaş'ta sakatlanan son futbolcu Ernest Muçi oldu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında rakip kaleye hareketlenen siyah-beyazlı oyuncu kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Muçi, daha sonra oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Kasığından sakatlandığı öğrenilen Muçi, Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu gibi sakat futbolcular listesine eklendi.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 62. ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

Bu sonuçla ligde 13. kez kazanan Başakşehir, puanını 45'e yükseltti ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'ı 4 maç sonra mağlup etti

RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım karşısında 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Beşiktaş ile yaptığı son 4 müsabakada 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, 2022 Eylül'den sonra rakibini yeniden deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ligde üst üste 3. kez kazandı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde çıktığı son 2 karşılaşmada ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'ı da yenerek art arda 3. kez kazandı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste galibiyet sevinci yaşadı.

Galibiyetin mimarı Yusuf Sarı oldu

RAMS Başakşehirli futbolcu Yusuf Sarı, Beşiktaş karşısında attığı 2 golle alınan galibiyette başrol oynadı.

Turuncu-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 62. ve 76. dakikalarda fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

Yusuf Sarı, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Beşiktaşlı taraftarlardan teknik heyet ve futbolculara tepki

Beşiktaş taraftarları, maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculara tepki gösterdi.

Müsabakanın ardından kuzey kale arkasında yer alan taraftarları alkışlamaya giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tepki görürken, Norveçli çalıştırıcı soyunma odasına gitti.

Siyah beyazlı oyuncular, daha sonra soyunma odasından sahaya döndü. Taraftarların takıma yönelik tepkilerini dinleyen futbolcular, siyah-beyazlı futbolseverleri sakinleştirmeye çalıştı.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, alınan mağlubiyetten dolayı tribünlerden bir süre ayrılmayan taraftarlarla konuştu.