Beşiktaş Spor Kulübünün sitesinden yapılan açıklamada bugün toplantı çoğunluğu sağlanamadığından Beşiktaş'ın ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacağı bilgilendirmesi yapıldı.

Bilgilendirme şu şekilde:



Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın Tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti.



Bugün toplantı çoğunluğu sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.



Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.



Saygılarımızla,



BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ YÖNETİM KURULU



GÜNDEM



1) Açılış

2) Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4) Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi

5) Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi

6) Kapanış