Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenman ısınmayla başladı. Siyah-beyazlı ekip, pas çalışmaları sonrasında yapılan çift kale taktik maçla çalışmayı sonlandırdı.

Tedavileri sona eren Milot Rashica ve Jonas Svensson'un yanı sıra Vincent Aboubakar da antrenmanda yer aldı.

Konyaspor maçı biletleri hakkında bilgilendirme

Siyah-beyazlı kulüp TÜMOSAN Konyaspor maçı biletleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (14 Şubat) saat 15.00’te satışa sunulacak.



Tümosan Konyaspor maçında, 162 numaralı locada bulunan koltukların bilet satışı yapılacağı belirtildi.



162 numaralı loca koltuklarından bilet satın alacak taraftarlarla maçtan sonra iletişime geçilerek futbolcuların imzalayacağı Beşiktaş forması hediye edilecek.