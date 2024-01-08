Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan orta saha oyuncusu Jean Onana, satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı.
Sezon başında Lens'ten Beşiktaş kadrosuna dahil olan Onana, bu sezon 10 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar oyuncunun geçici olarak Marsilya'ya kiralandığını belirtti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."