İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, 2021 yılında Sportif Direktörlük görevine getirilen Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.