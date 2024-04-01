Bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.



Siyah beyazlılar, Rams Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın (2 Nisan) saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.