Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve bir sonraki hafta da Bitexen Antalyaspor maçında formasından uzak kalmıştı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun tedavisinin sona erdiğini belirtti. Yıldız oyuncu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 3 maçında galibiyeti yok. Siyah-beyazlılar RAMS Başakheşir maçında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. İki İstanbul ekibinin karşılaşacağı maç 4 Nisan saat 20.30'da RAMS Başakşehir'in sahasında oynanacak.