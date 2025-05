Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Hadziahmetovic: 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz

Kadıköy'den puan almanın kolay olmadığını bildiklerini belirten Bosna Hersekli futbolcu, "Bugün bunu bilerek sahaya çıktık. Gerçekten çok iyi oynadık. Takım bugün kompakt oynadı, 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın her maçta farklı bir taktikle sahaya çıktığının altını çizen Hadziahmetovic, şöyle devam etti:

"Derbi maçlar daha farklı olabiliyor, oyuncular da biraz daha motive oluyor. Gerçekten büyük maçları iyi oynadık. Ligde üçüncü olmak istiyoruz ve bu yolda devam ediyoruz."

Kendi performansı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Hadziahmetovic, "Çok çalıştım, her gün antrenmanlarda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şans gelmesini bekledim. Son 2-3 maçta şans buldum ve iyi kullandım. Son haftalarda ve önümüzdeki sene daha iyi olacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon büyük maçları iyi oynadıklarının altını çizerek, "Bu sene bazı maçları iyi, bazı maçları kötü oynadık. Avrupa'da iyi maçlarımız oldu. Derbileri iyi oynadık. Bugün de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bizim için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen sezonun bir artısı kupa kazanmıştık. Tabii bunun olmaması lazım. İnişli çıkışlı maçlar yaşamamamız gerekiyor. Artık bu sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için yarışıyoruz. Bizim için Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Gelecek sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Mert Günok, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Taraftarın şampiyonluk beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. Bizi iyi günde kötü günde destekliyorlar. Bazen bocaladığımız anlarda, kötü gittiğimiz anlarda dışarıdan haksız eleştiriler alabiliyoruz. Genç oyuncular da var. Onlar hakkında kötü konuşmalar oluyor. Onlar bundan olumsuz etkileniyor. Taraftarlarımızdan ricam, bu sezonun sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Gelecek sezon da daha birlik için kendi içimizde kalarak, dışarıdan gelecek etkenlere kalkan olarak şampiyonluk yolunda desteklemelerini bekliyoruz."

Derbide maç boyunca iyi savunma yaptıklarını aktaran deneyimli kaleci, "Maçtan önce ilk 11'i görenler sürprizle karşılaşmış olabilir. Masuaku'nun alışık olmadığı pozisyonda oynaması, Emrecan'ın uzun süre sakatlıktan sonra büyük bir maça bu sezonki ikinci karşılaşması olarak çıkması, beklentiler farklıydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Paulista, Uduokhai, Emrecan, Svensson, takımın hepsi çok iyi mücadele etti. Yüksek toplarda ellerinden geleni yaptılar. Gol yememize engel oldular. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Mert Günok, siyah-beyazlı takımda savunma tandeminin sürekli değişmesine dair bir soru üzerine, "Sürekli bir savunma tandeminin değişmesi takım için, kaleci için iyi bir şey olarak görünmez. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Büyük bir takımda oynuyoruz. O yüzden kimle oynarsam oynayayım zaten elimden geleni yapacağımı biliyorum. Ama tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil." diyerek konuşmasını tamamladı.

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain de müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık." ifadelerini kullandı.

Derbi maçların her zaman önemli olduğunun altını çizen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezona da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor." diye konuştu.