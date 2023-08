Bükreş

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını deplasmanda 3-2 yendi. Siyah beyazlı takımın 63'üncü dakikada ikinci golünü atan tecrübeli stoper Omar Colley, galibiyetin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Zor bir maç olduğunu belirten Omar Colley, “Çok mutluyum. Takım olarak iyi oynadık ve kazanmasını bildik. Böyle zor maçlarda duran toplar önem kazanıyor. Gol atarak takımıma katkı sağladığım için sevinçliyim. Umarım daha çok gol atarım ve takıma daha çok katkı sağlarım. Grup aşamasına kalma yolunda önemli bir galibiyet elde ettik. İnanıyorum ki gruplara kalacağız ve sonrasında ilerleyeceğiz." dedi.



Türkiye liginin kolay olmadığını söyleyen Colley, "Adaptasyon konusunda bana yardımcı olan en büyük etken Şenol Güneş’tir. Hocamız bana baba edasıyla öz güven verdi. Takım arkadaşlarım da beni kucakladılar. Her maç yüzde yüzümüzü veriyoruz. Her kulvarda başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Kulüple aramızda çok iyi bir birliktelik var. Umarım bu böyle devam eder. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelen her şeyi yapacağım.” diyerek sözlerini noktaladı.