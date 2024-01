Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyona başkan Hasan Arat'la birlikte gelen Santos, büyük bir kulübün parçası olmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın dünyaca bilinen bir kulüp olduğunu söyleyen Santos, "Beşiktaş kazanılan zaferler ve alınan kupalarla bu ülkenin en büyük takımlarından biri. Dünyada da bilinen bir takım. Çok fazla oyuncu burada oynadı. İstanbul çok güzel bir şehir. Ailemle buraya birkaç kez tatile geldim. Ailem de çok seviyor. İnanılmaz bir kültür var burada. Portekiz'e de benzeyen birçok özelliği var Türk kültürünün. Ülke de harika bir ülke. İyi başarılar kazanmak istiyorum burada." diye konuştu.

Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "Başkanla birlikte kulübün tarihinden, efsanevi başkan Süleyman Seba'dan bahsettik. Beraber onun bu kulübe getirdiği kültür için çalışacağız. Önemli olan birlikte çalışmak ve bunu profesyonelce sahada göstermek. Yönetimden birçok insanla tanıştım, Samet Aybaba'yla birkaç kez konuştuk. Onunla planlarımızdan bahsettik. O da bu takımın efsane oyuncularından biri. Onunla birlikte yürüteceğiz işleri. Takımı iyi bir yere getirmek zorundayız. Takım olarak iyi bir durumda değiliz ama hep beraber başkanımızla, yöneticiler ve oyuncularla, Beşiktaş'ın tüm bileşenleriyle zaferler kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Santos: Önemli olan takım ruhunu oluşturmak

İyi bir oyuncu grubu olduğunu söyleyen Santos, Beşiktaş'ın havasını pozitife çevireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Şu an sakin olmamız lazım. Kadroyu gözden geçirmemiz lazım. İdmanlarda, maçlarda takımı izlemek önemli. Oyuncu karakterlerine bakacağız. Kalite çok önemli bir detay. Ben oyuncularımla aile gibi olurum. Benim aileme biri saldırırsa bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Hep beraber doğru yolu aramalıyız. Bu takımı iyi yerlere getirmek için beraber çalışmalıyız. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu şekilde gelişebiliriz. Geçmişle alakalı konuşmayı sevmem. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum. Çok önemli işler başardı burada. Onun gibi büyük hocalar çalıştı. Buraya gelen her teknik adam değerli. Birlik olacağız, doğru oyuncularla doğru karakter göstererek başarıya ulaşacağız. Başkanla da konuştuk, önümüzdeki günlerde zafere ulaşmak için gerekenleri yapmak zorundayız. Önemli olan takım ruhunu oluşturmak. Bizim yapmamız gereken herkesin birbirine saygı duyması. Kazanmak çok önemli ama önemli olan saygıdan ödün vermemek. Beşiktaş her zaman kazanmak istiyor ama her zaman güneşli günler olmuyor, yağmurlu günler de oluyor. Bu güneşli günlere dönmek istiyoruz. Plan ve projelerle ilgili uzun süredir başkanla konuşuyoruz. Taraftarların acı çektiğini biliyorum. Bu kötü havayı pozitife çevirmek için hep birlikte çalışacağız. Bunlar dünyanın en büyük takımlarında da olan şeyler. Beşiktaş gibi takım daha iyi günlere gidecektir. "

Santos, siyah-beyazlı takımın Portekizli eski oyuncuları Pepe, Ricardo Quaresma ve Simao Sabrosa ile konuştuğunu ve kendisini tebrik ettiklerini söyledi.

Santos: Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Önemli olan bu ruhu aşılamak

Sahada her şeyi vermek zorunda olduklarını kaydeden Santos, "Bazı oyuncularımız son maçlarda bizimle değildi. Bazı şeyler değişecek. Çoğu şeyi çalışarak idmanlarda değiştireceğiz. Her hocanın kendine ait mantalitesi var. Benim de tarzım var, bunu uygulayacağım. Yıllarca hocalık yaptığımdan beri bildiğim şey kazanmak. Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğimde uyuyamam. Benim takımımım her zaman kazanmak zorunda. Sahada her şeyi vermek zorundayız. Bunu en kötü durumda da yapmak zorundayız. Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Önemli olan bu ruhu aşılamak." ifadelerini kullandı.

Kulüp için en iyi çözümleri bulacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, yeni takviyeler yapacaklarını belirterek, "Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım. Bu konuları konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız her şeye karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız kulüp için. Bu takımın iyi çözümlere ihtiyacı var. Gerçekleri görüp daha iyiye gideceğimizi bilmemiz lazım. Genç takımdan gelen oyuncuları gördüm. Semih son 2 maçta 2 gol attı. İyi genç oyuncularımız var. Bu gençler çok önemli. Onlar için de önemli planlarımız var. Onlarla ilgili çok iyi çalışmalar yapacağız. Elimde sihirli bir değnek yok. Dün gece geldim. Buradan maça gideceğim Rize'ye. En hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz." diye konuştu.

Uzun süredir kulüp takımı çalıştırmaması ile ilgili bir soruya Santos, "Kulüp takımlarında her gün idman yapmayı, oyuncularımla olmayı çok özledim. Her gün gündelik çalıştıktan sonra milli takımda sürekli ara vermek zordu benim için. Milli takım oyuncularıyla her gün idman yapmadığımız için tam anlamıyla gözlemleyemiyorum. Uyandığımda idmanı düşünmeyi, ne yapacağımı düşünmeyi seviyorum. Tekrar kulüp takımına geldiğim için mutluyum. Milli takım hocasıyken ara ara oyuncularla görüşüyorsunuz. 20 yıl boyunca yaptığım kulüplerdeki hocalığa dönmek benim için mutluluk verici." dedi.

Santos: Kupa kazanmak için çalışmak ve savaşmak zorundayız

Beşiktaş'ın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyleyen Santos, "Bu takım maç kazanacak ama birkaç maç kazanmak yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedefi kazanmak ve şampiyon olmaktır. Tarihinde bunlar var, bunları geri getirmek için mücadele edeceğiz. İyi takım için iyi oyunculara sahip olmak lazım. Sihirli değneğim yok, 1 günde çözemeyeceğim ama çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Kupa kazanmak için çalışmak ve savaşmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlıların Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'e değinen Santos, "Gedson Fernandes milli takımda hocayken 2 maç oynadı. Milli takıma o zaman ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel. Bizim için önemli bir futbolcu. Kesinlikle iyi olmaya devam edecek. Önemli olan takım içinde sahada beraber olmak. İyi idman yapmayan oyuncu iyi oynayamaz. İyi şeyler yapmak için çalışmak çok önemli. Bundan sonra takımdaki her oyuncu kendini değerli ve önemli hissedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Santos: Büyük isimler değil büyük karakterler getirmek zorundayız

Kendisini için disiplinin çok önemli olduğunu kaydeden Santos, yeni gelecek oyuncuların tatile gelmeyeceğini söyleyerek, "Bu kararları duyduğumdan değil gördüklerimden alırım. Önemli olan bazı şeyleri gözlemlemek. Kulübe saygısı olanlara kapımız açık. Portekiz Milli Takımı'nda bazı oyuncuları almadım. Bazı şeyler bireysel değildir. Benim için her şey disiplin çerçevesinde gerçekleşir. Bu sadece maç disiplini değildir. Takımda kurulan düzene uymak, saygısızlık yapmamak. Önemli olan bu. Kimse takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyenler gider. Buraya getireceğimiz bazı oyuncular var. Büyük isimler değil büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimsenin tatile gelmesini istemiyorum. Buraya getireceğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Santos, 2022 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakması ile ilgili bir soruya, "Taktiksel ve teknik bir karardı. O ilk maçta oynadı, ardından ekibimizle taktiksel bir karar aldık. Başka bir durum yok. Benim için stratejik kararlar her zaman en önemli seçeneklerdir. Bu kararı almak zorundaydım ve doğru bir şekilde aldım. Eğer devam etseydik elenmeseydik sıkıntı olmayacaktı." diye cevapladı.

Santos oyun sisteminin 4-3-3 olduğunu ve bazen iki 6 numara ile oynadığını söyleyerek, "Bazen oyunculara göre sistem yapmanız gerekiyor. Bu takıma göre en iyi çözümü arıyoruz. Önemli olan nasıl oyuncular var ve nasıl sistem adapte edebiliriz. İyi hücum yapmamız lazım, defansta da sağlam olmak önemli. Beraber oynamayı bilen ve geçişlerde güçlü bir takım kurmak önemli olan." ifadelerini kullandı.

Arat: Siz Beşiktaş'a, Beşiktaş size çok yakışıyorsunuz

Beşiktaş'ı hedeflerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen başkan Hasan Arat, Fernando Santos'a yönelik olarak yaptığı konuşmasında "Hocaların hocası olarak Türkiye'nin en eski kulübü Beşiktaş'a geldiniz. Beşiktaşlı vefakar ve cefakardır. Mücadeleyi sever, Beşiktaşlı halktır. Beşiktaşlı vatanını milletini çok sever, Beşiktaşlı duygusaldır. Beşiktaşlı şampiyon olup ülkesini Avrupa'da temsil etmek ister. Beşiktaşlı 'burası Beşiktaş' der ve ödün vermez. Altyapıdan çıkan evlatlarını sahada görmek ve başarılarına şahit olmak ister. Sizin burada olmanız yapacaklarınızın teminatıdır. Siz ve yardımcılarınız hoş geldiniz. Çok tecrübelisiniz. Onlarca kupa ve şampiyonluklarınız var. Dünya yıldızlarının hocalıklarını yaptınız. Siz Beşiktaş'a, Beşiktaş size çok yakışıyorsunuz. Başarınız için her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Arat: Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor

Beşiktaşlıların, Santos ismini duyduktan sonra huzurlu olduğunu söyleyen Arat, "Kişilerin değil Beşiktaş'ın dünyadaki itibarından kaynaklanmaktadır. Teknik direktör görüşmelerinde bir ayı aşan zamanda projeleri konuşup analizlerimizi yapıyoruz. Son 5 maçı yakından izlediniz. Eksiklerimizi ve kuvvetli yönlerimizi analiz ettiniz. Yönetim kurulu üyelerimiz de sizinle çalışma konusunda istekli davrandı ve tüm oylarını sizin lehinizde kullandı. Görüştüğümüz hocaları arayıp başarılar diledik. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cumartesi günü Samet Aybaba ile de konuştunuz ve teknik konularda hemfikir oldunuz. Rize'ye sporcularınızın yanına gideceksiniz. Sizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba sizin yanınızda olacaklar. Geçmiş yıllarda İnönü'de açılan pankartta şu yazıyordu, 'Biz Beşiktaş'ı güneşli günlerde görmedik ki karanlık günlerde terk edelim', Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor. Siz bu aydınlık günlerin en büyük habercisi olacaksınız. Beşiktaş'a ve Türkiye'ye hoş geldiniz. Beşiktaşlı sizi duyduğu andan itibaren çok huzurludur." ifadelerini kullandı.

Arat, göreve geldikten sonra 15'ten fazla teknik adamla görüştüklerini kaydederek, "Çalışmalarımızı çok dikkatli şekilde yapacağız. Beşiktaş için en iyisi neyse onun için çalıştık. 30 günlük yönetimken hak etmediğimiz eleştirilerle karşılaştık. Bunu sakin karşılıyoruz. Bu göreve gelirken çok ciddi hazırlıklar yaptık. Beşiktaş için en doğrusuna karar vermek kolay değildir. 15'in üzerinde teknik adamla görüştüm. Bu görüşmeleri yaparken camiaya uygun liderliği kim yapabilir, bu liderliği nasıl sırtlanabilir, geçmişiyle ve içindeki arzuyla bu işi en iyi yapacak isim olarak Santos'u seçtik. Kendisiyle uzun zamandan beri görüşüyoruz. Takımın durumunu bilerek bu görevi almak istedi. Bundan sonra çalışma tavrımızda bir değişiklik olmayacak." şeklinde konuştu.

Arat: 34 günde 2 oyuncu gitti, bu satış kadar önemlidir

Eric Bailly ve Jean Onana'nın takımdan gönderilmesinin transfer kadar önemli olduğunu söyleyen Arat, şunları kaydetti:

"14 oyuncumuz vardı. Oyuncu boşaltmadan yeni bir transfer yapma şansımız yoktu. Samet Aybaba önemli işler yaptı. Bailly'nin 3,5 milyon avroluk kontratından kurtulduk. Sadece ikinci yarıda ödeyeceğimiz 1,6 milyon avroyu sildik. Bu hem finansal hem kadro açısından önemliydi. 10 milyon avroya mal olan, 180 dakika oynayan Onana meselesi vardı. Onana'yı kiralık ve satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya verdik. Chamberlain sakatlandı. İkinci yarıda ne zaman oynayacak onu kendisiyle konuşacağız. Oluşan havuza göre transfer yapacağız. Bunları hocayla konuşacağız. 34 günde 2 oyuncu gitti, bu satış kadar önemlidir. Türk oyunculara yatırıma devam edeceğiz. Altyapıdan A takıma çıkan oyuncuların sözleşmeleri Aybaba tarafından kontrol ediliyor. Burada hata yapma lüksüne sahip değiliz, dikkatli hareket edeceğiz. Türkiye Kupası hedefimiz var. UEFA'ya gitme planımız var. Hangi bölgelere ihtiyaç olduğunu konuştuk. Girişimlerimiz var. Ona göre de kararlarımızı alacağız. Bu kararları alırken kulübün ekonomisini zorlamadan yapacağız. Buna bir disiplin getireceğiz. Bugüne kadar olanlar disiplinsiz harcamalardır. 60'ıncı günde bu konuları konuşacağız."

Arat, Portekizli teknik adamın alacağı ücret ile ilgili bir soruya, "Bundan sonra bu tip açıklamalar yapmayacağız. SPK kuralları ne gerektiriyorsa onu yapacağız." diye cevapladı.

İmza töreninin ardından başkan Arat, Santos'a siyah-beyazlı kulübün rozetini takarken Estoril'de 4 numaralı formayla oynayan deneyimli teknik adama 4 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

İmza töreni öncesinde sağlık kontrolünden geçen Santos için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Santos'la 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.