İstanbul

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 16 sandığın tasnifi tamamlandı.

Kongrede toplam 16 sandık sonucunda Hasan Arat 5 bin 493, Serdal Adalı ise 3 bin 445 oya ulaştı

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede on üçüncü sandıktan Hasan Arat'a 369, Serdal Adalı'ya 232 oy çıktı. On dördüncü sandıkta Arat'a 359, Adalı'ya 207 oy verildi.

On beşinci sandıkta Hasan Arat'a 386, Serdal Adalı'ya 259 oy verilirken, on sekizinci sandıkta ise Arat'a 332, Adalı'ya 193 oy çıktı.

Kongrede toplam 16 sandık sonucunda Hasan Arat 5 bin 493, Serdal Adalı ise 3 bin 445 oya ulaştı.