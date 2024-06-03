Toplantıda, her üye hoca adaylarıyla ilgili fikirlerini paylaştı, ancak kesin bir sonuca varılamadı. Toplantıda pek çok teknik direktör konuşuldu.

Van Bronckhorst ismi ön planda

Toplantının ardından gelen bilgilere göre, Hasan Arat, daha iyi bir isim bulunamazsa Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşmaya sıcak bakıyor. Bu durum henüz kesinleşmemekle birlikte, anlaşma sağlanması halinde Hollandalı teknik direktörün hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Van Bronckhorst’un yardımcılığını Jean-Paul van Gastel'in üstlenme ihtimali yüksek.

Giovanni Van Bronckhorst'un kariyeri

Giovanni Christiaan van Bronckhorst, Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Son olarak Premiership kulübü Rangers'ın teknik direktörlüğünü yaptı. Öncesinde orta saha oyuncusu olan van Bronckhorst, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sol beke geçti.