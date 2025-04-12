Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.



Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı.

BJK Genel Kurul Üye Destek Hattı açıldı. Üyeliklerle ilgili her türlü bilgiye 0850 532 1903 nolu numarayı aranarak ulaşılabilecek.