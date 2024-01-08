Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Siyah-beyazlıları 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2'şer Rumen ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat teknik direktör çalıştırdı.

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

14 şampiyonluğun 10'u yabancı teknik adamlarla

Beşiktaş, Süper Lig'de elde ettiği 14 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik direktörler yönetiminde yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4'ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Kara Kartal" Türk teknik direktörlerle ise Süper Lig'de 4 kez kupayı kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligde Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2) ve Sergen Yalçın ile şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonu olduğu sezonlar ve teknik direktörler şöyle:

1959-1960: Andras Kuttik (Macaristan)

1965-1966 ve 1966-1967: Ljubisa Spajic (Yugoslavya)

1981-1982: Dorde Milic (Yugoslavya)

1985-1986: Branislav Stankovic (Yugoslavya)

1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992: Gordon Milne (İngiltere)

1994-1995: Christoph Daum (Almanya)

2002-2003: Mircea Lucescu (Romanya)

2008-2009: Mustafa Denizli (Türkiye)

2015-2016: Şenol Güneş (Türkiye)

2016-2017: Şenol Güneş (Türkiye)

2020-2021: Sergen Yalçın (Türkiye)

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlıların 14 yıl teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim oldu.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Refik Osman Top da tam 10 yıl takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci oldu.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle: