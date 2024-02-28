Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

23. dakikada Masuaku'nun soldan ortasına ön direkte Fernandes'in dar açıdan vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarından rakibinden sıyrılan Muçi'nin şutunda kaleciden seken topu altı pas önünde Salih Uçan ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Mert Günok, topu direk dibinde kontrol etti.

42. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası sağ çaprazdan içeri giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda meşin yuvarlak Deniz Ertaş'tan oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasına girer girmez karşı karşıya durumda vuruşuna kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

57. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve soldan ceza sahasına giren Muçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Rashica'ya çevirdi. Rashica'nın gelişine şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

58. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Gedon Fernandes'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasının önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

80. dakikada Niangbo'nun topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ndao'nun çaprazdan uzak direğe şutunda top auta gitti.

83. dakikada Zaynutdinov'un hatalı geri pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun şutunda kaleci Mert'ten seken top, altı pas önünde Yunus Mallı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye röveşata vuruşunda Necip Uysal meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.