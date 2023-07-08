İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı yeni transferleri için; Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile yeni transferleri Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz’ın katılımlarıyla Beşiktaş Stadyumu’nda bir imza töreni düzenledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Asıl önemli olan takım ruhudur ve bunu yarattık.”

“Geçen yılı şöyle bir geçmek istiyorum. Maalesef kötü bir sezon geçirdik, ligi olmaması gereken bir yerde bitirdik. Yeni bir döneme başlıyoruz. Nedim Yücel’in tekrar yuvasına dönmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Nedim Yücel’in görüşmeleri sonucunda kıymetli koçumuz Beşiktaş’ımıza katıldı ve daha sonra transferlerimizi gerçekleştirdik. Transfer sürecinde yoğun emek harcayan Nedim Yücel’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz uygun görüldüğü takdirde de takviyelerimizi yapacağız.

Beşiktaş, tüm branşlarda hedefi olan köklü bir kulüp; köklü bir camiadır. Bu doğrultuda ama gerçekçi bir planlama çerçevesinde, bütçemizi aşmayarak çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca bu sene BKT EuroCup maceramız başlayacak. Nedim Yücel ve Korkut Bey, İspanya’ya giderek hazırladıkları sunumu oradaki yetkililere güzel bir şekilde aktardılar. Beşiktaş’ın büyüklüğünü, Beşiktaş’ın arma değerini çok ifade ettiler. Bunun sonuncunda EuroCup’a dahil olduk. Zor bir gruba düştük ancak hedefimiz bellidir. Elimizden geleni yapacağız. Teknik ekibimize ve değerli oyuncularımıza ve genel menajerimize bu takımı artık teslim ettik. Bu yıl gerçekten çok değişik bir sezon olacak.

Bütçeyle ilgili çok soru alıyorum. Benim için birin, beşin hiçbir önemi yok. Fenerbahçe’nin, Efes’in ya da diğer takımların oluşturduğu bütçelerle, Beşiktaş’ın oluşturduğu bütçe farklarının bence bir önemi yok. Asıl öneli olan takım ruhudur ve bunu yarattık. Takım ruhunun sonuca bağlanması önemli elbette. Biz bunu yaratmaya çalışacağız. Transferlerimiz de tamamen bu yönde oldu.”

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu ise imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Geçen sezondan iyi bir ders çıkardık. İkinci yarı ile beraber bu dersi çok iyi çalıştık.”

“Geçen sezondan iyi bir ders çıkardık. İkinci yarı ile beraber bu dersi çok iyi çalıştık. Bildiğiniz gibi basketbolu Beşiktaş’ta oynamış, basketbolu bıraktıktan sonra da iyi bir menajerlik kariyeri olmuş, kendini ispat etmiş ve Beşiktaş’ı bilen, kendisi Genel Kurul Üyesi, Babası Divan Kurulu Üyesi Nedim Yücel ile anlaştık. Daha sonra Nedim Yücel ile beraber hocamızı ararken diğer yandan da yerli transferlerine girmemiz gerekiyordu. Çok değerli, milli takımda oynayan sporcu kardeşlerimizle anlaştık. Baş antrenör ile ilgili alternatifler vardı ancak en önemlisi, Türkiye’yi bilen, Türkiye’de çalışmış bir hoca arayışındaydık. Hocamız hem genç bir hoca hem de Türkiye’de başarılı bir süreç geçirdi ve Avrupa’daki takımların da peşinde olduğu bir hocaydı. Nedim Yücel’in uğraşlarıyla kendisi teklifimizi kabul etti. Ardından Nedim Yücel ve hocamızın görüşleriyle beraber yabancı transferine başladık. Yabancı transfer tabii çok zor bir iş. Basketbol da bitmeyen bir transfer sezonu var. Basketbolcular devamlı transfer halindeler. Öncelikle Türkiye’de oynayan oyunculara yönelmeye çalıştık. Bunların içinde bize ve teknik ekibe en uygun olanlarla anlaşmaya çalıştık. Biri hariç hemen hemen hepsi Türkiye liginde oynayan oyunculardan seçim yaptık. Yapabileceğimiz en iyi transferleri gerçekleştirdik. Dün itibariyle, hedefimiz olan yerli ve yabancı transferlerini şimdilik kapattık. İhtiyaç olması halinde birer yerli ve yabancı hakkımız bulunuyor. Bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz.

Elbette Beşiktaş’ın arması; tüm branşlarda en üstte olmak zorunda. Geçen sene basketbol anlamında kötü bir sezon geçirdik ancak bu sene, bu armanın hak ettiği yerde olması için, hem EuroCup’ta hem Türkiye liginde hem de Türkiye Kupası’nda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak kenetlendik. İnşallah büyük Beşiktaş taraftarı da takımın etrafında kenetlenir ve istediğimiz yerde, üç kupada da başarılı oluruz.”

Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, Beşiktaş camiasına tekrar döndüğü için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, “Kaptanı olduğum Beşiktaş’ta Genel Menajer olmak, oyunculuk dönemimde en büyük hayallerimden birisiydi. 16 yıl formasını giydiğim, kaptanlık yaptığım, doğup büyüdüğüm Beşiktaş camiasına tekrar döndüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Aktif oyunculuğu bitirdikten sonra Beşiktaş’ta Genel Menajer olarak görev almak, oyunculuk dönemimde en büyük hayallerimden birisiydi. Bana bu görevi layık gören başta Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Umut Tahir Güneş, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu olmak üzere tüm Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Şu an aramızda bir tek Berk Uğurlu yok, şu an yurt dışında. Transfer sürecinde, Türk oyuncu olarak hep ilk tercihlerimizle, burada gördüğünüz oyuncularla anlaşma fırsatımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar da Beşiktaş forması giymek için fedakarlık yaptılar. Daha sonra hocamızla beraber yabancı transferlerine yöneldik. Orada da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu sene hem Avrupa’da hem de Türkiye’de Beşiktaş armasını layık olduğu şekilde üst sıralarda temsil etmek istiyoruz.” dedi.

"Performansımızla biz her maçta sahada konuşacağız.”

Ben daha çok sahada konuşmayı severim diyen Başantrenör Dusan Alimpijevic, "Performansımızla biz her maçta sahada konuşacağız. Sözlerime başlamadan önce burada bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerine beni böyle bir organizasyonun Baş Antrenörlüğüne layık gördükleri için teşekkür ederim. Nerede olduğumun çok bilincindeyim. Oyuncularımdan ve teknik ekibimden de bunu isteyeceğim. Bununla ne kadar gurur duymamız gerektiğini tüm sezon boyunca hatırlatacağım. Beşiktaş’ın eski parıltılı günlerine dönmesinin bir parçası olma fırsatı için yanındaki herkese minnettarım. Beşiktaş’ın ne kadar büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da iyi biliyorum. Onlardan bir ricam var. Bize inanmaları, bize yardım etmeleri. Hiçbir takım bütün sezonu mükemmel geçiremez. Onlardan ricam, bizim düştüğümüz anlarda da bize destek olsunlar ve inansınlar. Sezonun ilk başından itibaren tribünlerin dolu olmasını ve bize destek olmalarını ayrıca rica ediyorum.

Rekabetçi, ne yapması gerektiğini bilen ve hayatı basketbol olan oyunculardan ibaret bir takım kurduk. İyi bir iş çıkardık. Ben burada konuşmaktan çok sahada konuşmayı severim. Performansımızla biz her maçta sahada konuşacağız.

Ben gelmeden önce yönetimimizin transfer etmiş olduğu oyuncular için de kendilerini tebrik etmek istiyorum. Hem genç hem de performans gösterebilecek çok iyi oyuncular alınmış.” ifadelerini kullandı.

Yeni transferler Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz'ın konuşmasından satırbaşları ise şöyle:

Egehan Arna: “Bir yılın ardından tekrar büyük Beşiktaş camiasının arasında olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Burada çok özel iki sezon geçirdim, önemli başarılara imza attık. Umuyorum ki bu sezon daha önce başardıklarımızın kat kat üzerine koyup çok başarılı bir sezon geçiririz. Zor günler geçirildi. Beşiktaş camiası için önemli bir sezon yaşayacağız. Değerli koçumuz, kaliteli yabancı oyuncularımız ve forma mücadelesini bırakmayan biz yerli oyuncular varız. Umuyorum iyi bir takım olup önemli başarılara imza atacağız.”

Yiğit Aslan: “Burada çok büyük bir kulübün yeni transferi olarak bulunmaktan gururluyum. Bu organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederim. Beşiktaş’ın nasıl bir camia olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz burada geçmişi bırakıp artık kurduğumuz takım ile önümüze bakıp, güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Çok heyecanlıyım. Kiminle konuşsam gözünde ışıltı ve heyecan görüyorum. Bu heyecan bizi etkiliyor. Genel Menajerimiz Nedim Yücel ile Baş Antrenörümüz Dusan Alimpijevic’e teşekkür ederiz. Burada güzel bir takım kurduk. Bu takımın bir parçası olmak bizim için çok önemli. Umarım EuroCup’ta, Türkiye liginde ve Türkiye Kupası’nda hedeflediğimiz yerlere ulaşabiliriz.”

Berkan Durmaz: “Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir camiada oynayacağım için çok heyecanlıyım. Saha içinde inişler çıkışlar olabilir. Ancak ben bir oyuncu olarak şunun sözünü verebilirim: İşler kötü gittiğinde bile armanın ağırlığını bilen, sahada mücadeleyi asla bırakmayan bir takım olacağız. Taraftarlarımızdan da ricam, Akatlar da büyük bir sinerji oluşturup, çok büyük bir aile ve camia olduğumuzu bir kez daha göstermemize destek vermeleri. Bu yıl hem EuroCup’ta hem Türkiye liginde mücadele edeceğiz. Çok büyük bir maç tempomuz olacak ancak bu temponun üstesinden gelecek oyuncu grubu olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızın bize vereceğiz destek ile Beşiktaş’ı ait olduğu yerlere taşıyacağız.”

İmza töreni, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.