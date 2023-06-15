İstanbul

Geçtiğimiz günlerde kombine fiyatlarını açıklayan Beşiktaş, yönetim kurulunun aldığı kararla yeni bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yönetim Kurulumuz, bugün yapmış olduğu toplantıda, Futbol Takımımızın 2023-24 sezonunda Beşiktaş Stadyumu’nda oynayacağı müsabakaları kapsayan kombineler ile ilgili olarak birtakım kararlar almıştır.

Buna göre;

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında tüm kombineler geçerli olacaktır.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ve Play-Off müsabakalarında kombine sahibi taraftarlarımıza aynı koltuklarını satın alma hakkı tanınacak ve bilet fiyatında %25 indirim uygulanacaktır.

UEFA Konferans Ligi grup karşılaşmalarında kombine sahiplerine aynı koltuklarını satın alma hakkı tanınacak ve bilet fiyatında %15 indirim yapılacaktır.

Stadımızın açıldığı tarihten bu yana her sezon kombine alan ve 2023-24 sezonu için de kombinesini yenileyen taraftarlarımız, UEFA Konferans Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’ndan itibaren oynayacağımız müsabakalarda aynı koltuklarını %50 indirimli olarak satın alabileceklerdir.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman