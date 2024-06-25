Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon formasıyla ilgili, "Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanından siyah-beyazlı ekibin yeni sezon formasıyla çıkmıştı. Beşiktaş, oyuncunun formayı giymesinin ardından yeni sezonda iç saha maçlarına çıkılacak formayı açıkladı.