Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Ailesinde yaşanan sağlık sorunları gerekçesiyle kulüpten izin alarak Fransa'ya giden ve Türkiye'ye dönen Aboubakar'ın forma giyip giyemeyeceği yarın netlik kazanacak.

AA