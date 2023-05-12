İstanbul

Başkent Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 17.00'de yapılacak.

Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Sabah FC ile yapacağı karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçakla Bakü’ye gitti.

AA