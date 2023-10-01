Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okyar, maça çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Rakibimizin bu kadar kaliteli ve iyi olması bizim de galibiyetimizi daha önemli kılıyor. Şimdiye kadar inanılmaz şanssızlıklar yaşadık. Bu puanda olmayı hak etmemiştik. Şimdi gerçek kimliğimizle sahadayız. Oyunumuzun, çalışmamızın karşılığını aldık. Taktiksel olarak da bugün analizlerimiz tuttu. Kullandığımız oyuncular, oynadıkları pozisyonlar hepsi oturdu. Biz bütün oyuncularımızla bu maçı çok istedik, hissettik ve öyle oynadık." şeklinde derbiyi değerlendirdi.

Sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayan Okyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın armasının olduğu her yerde hedef şampiyonluktur. Biz bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. İyi oynayarak, hak ederek, tutkuyla peşinden koşarak kazanmak istiyoruz. Laf olsun diye şampiyon olacağız değil. Bununla ilgili düşüncemiz, hazırlığımız tam. Bazı rakiplerimiz daha büyük bütçeli, daha büyük organizasyonlarla kuruluyor ama biz takım bütünlüğünü düşündük. Takım içindeki oyuncuların uyumu ve birbirilerini tamamlamaları bizim bu takımı kurduğumuzda hedefimizdi."

AA