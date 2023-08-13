İstanbul

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Valerien Ismael'in ayrılmasının ardından göreve gelen ve siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş'le birlikte seri galibiyetlerle taraftarlarına umut veren Beşiktaş, sezon öncesi transfer çalışmalarında taraftarlarının beklentisini karşılamaktan uzak bir görüntü çizdi.

Beşiktaş transfer dönemini daha sakin geçirirken, şampiyonluk mücadelesi vereceği "üç büyükler"den Galatasaray ve Fenerbahçe hareketli bir transfer dönemi yaşadı.

İlk transfer Somaspor'dan

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ilk isim geçen sezonu TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da tamamlayan Emrecan Bulut oldu.

Somaspor'da 2022-2023'teki 34 resmi maçta 16 gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da görev alamadı.

3 yabancı transfer geldi

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı diğer isimler ise Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic oldu.

Onana'yı Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 avro karşılığında 4 yıllığına transfer eden siyah-beyazlı ekip, Amartey için de Leicester City'le anlaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Milan'da eski günlerinden uzak kalan Rebic'i de 280 bin avro imza parasının yanı sıra her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret karşılığında 2 yıllığına renklerine bağladı.

Bu arada Beşiktaş, geçen sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun bonservisini 17 Nisan'da almıştı.

Beşiktaş'tan ayrılanlar

Beşiktaş sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Dele Alli, Tayfur Bingöl, Alexandru Maxim takımlarına geri dönerken, sözleşme sürelerinin sonuna gelen Nathan Redmond, Welinton Souza, Georges-Kevin N'Koudou da takımdan ayrılan isimler oldu.

Beşiktaş, Redmond'ı yeniden kadrosuna katmak için uzun süre uğraşsa da İngiliz oyuncu, tercihini Premier Lig ekibi Burnley'den yana kullandı.

Siyah-beyazlı takımla yollarını ayıran bir başka oyuncu ise geçen sezonun sonunda aktif futbol yaşamına nokta koyan Atiba Hutchison oldu.

Saiss para kazandırarak gitti

Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle sorun haline gelen Faslı oyuncu Romain Saiss de siyah-beyazlı takımda devam etmeme tercihinde bulundu.

Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olmasına rağmen Almanya kampında yer almayan ve yeni sezona Beşiktaş'ta devam etmek istemediğini yönetime ileten Saiss, 2 milyon 500 bin avro karşılığında Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı.

Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen isim Talisca

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarlarının rüyalarını süslemeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra her transfer döneminde adı gündeme gelen Talisca, bu transfer mevsimini de boş geçmedi. Beşiktaş taraftarlarının ısrarla kadroya katılmasını beklediği, teknik direktör Şenol Güneş'in de takımın da görmek istediğini dile getirdiği golcü futbolcu, yüksek maaşı ve Al Nassr takımının istediği bonservis nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin gündeminde yer almıyor.

Bu arada Süper Lig'de 26 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek.

AA