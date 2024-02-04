Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor takımları Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarı

42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

62. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Umut Meraş'ın soldan kullandığı taç atışında Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy ile buluşturdu. Semih, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

75. dakikada Trabzonspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Umut Meraş'ın kafasından seken topla sağdan ceza sahasına giren Visca, yerden ortasını yaptı. Trezeguet'nin altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada Mendy'nin ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Trezeguet'nin ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş 3. sıraya yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek bordo-mavili rakibinin üstüne çıktı ve puan cetvelinde 3. sıraya yerleşti.

Pozisyon anlamında kısır geçen ilk yarının 44. dakikasında Semih Kılıçsoy'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden siyah-beyazlılar, 62. dakikada genç golcüsünün golüyle skoru 2-0 yaptı ve 3 maçlık aranın ardından 3 puanın sahibi oldu.

6 sezon sonra Trabzonspor'u içeride yendi

Beşiktaş 6 sezon sonra bordo-mavili rakibini Dolmabahçe'den eli boş gönderdi.

İç sahada Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda rakibini 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra içeride oynanan 6 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.

Siyah-beyazlı ekip galibiyetsiz geçen 6 sezonda Trabzonspor'la 4 kez berabere kalırken, 2 maçta da mağlup olmuştu.

Beşiktaş ayrıca Trabzonspor'u toplamda 6 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibine karşı son galibiyetini 2020-2021 sezonunda deplasmanda 3-1 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra iç sahada ve deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete ulaşamadı.

Semih Kılıçsoy yıldızlaştı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

44 ve 62'nci dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek Beşiktaş'ın galibiyet özlemine son veren Semih, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 8'e yükseltti.

Ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'daki tek golünü de Tirana ile oynanan maçta kaydetmişti.

Gol hasretine 22 gün sonra son verdi

Ligde oynadığı son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında gol suskunluğunu da sonlandırdı.

Ligdeki son golünü 13 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak başlayan süreçte, Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında da rakibine 1-0 mağlup oldu.

Svensson sakatlandı

Siyah-beyazlı savunmanın sağında görev yapan Jonas Svensson, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Bir pozisyonda yerde kalan siyah-beyazlı oyuncuya ilk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılırken, Norveçli oyuncu 67. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı.