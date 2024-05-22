Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki antrenman öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

15 dakikası basına açık olan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve top çalışmaları yapan Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra taktik idman yaptı.

Sakatlığı sona eren Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışırken, tedavileri devam eden Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almadı.

Antrenman sonrası BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyen siyah-beyazlı ekip, stada yakın bir bölgede otelde kamp yapacak.