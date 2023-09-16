Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 sonrası oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkacak özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması yarın saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
AA