Haber: Beyza Betül Cihan

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki KF Tirana maçı için özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Arnavutluk'un Tiran kentine hareket etti.

İkinci Başkan Engin Baltacı, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya, Sayman Üye ve Mali İşler, Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri; Fırat Fidan, Ahmet Akçelik, Tarkan Ser ve Elçin Kılıç, takım ile birlikte Tiran'a gittiler.

Beşiktaş takımı, KF Tirana maçına hazırlıklarını bugün saat 20.00'de maçın oynanacağı statta ilk on beş dakika basına açık Yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa giriyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de antrenman öncesi saat 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, rövanş maçı turu kursu UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Şenol Güneş, KF Tirana maçı kamp kadrosuna 24 futbolcumuzu dahil etti:



Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Francisco Montero

Onur Bulut

Omar Colley

Salih Uçan

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Kerem Atakan Kesgin

Amir Hadziahmetovic

Necip Uysal

Demir Ege Tıknaz

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Valentin Rosier

Arthur Masuaku

Jackson Muleka

Oğuzhan Akgün

Jean Onana

Umut Meraş

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy

Emrecan Bulut