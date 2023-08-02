Haber: Beyza Betül Cihan
Foto: Beşiktaş
Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki KF Tirana maçı için özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Arnavutluk'un Tiran kentine hareket etti.
İkinci Başkan Engin Baltacı, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya, Sayman Üye ve Mali İşler, Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri; Fırat Fidan, Ahmet Akçelik, Tarkan Ser ve Elçin Kılıç, takım ile birlikte Tiran'a gittiler.
Beşiktaş takımı, KF Tirana maçına hazırlıklarını bugün saat 20.00'de maçın oynanacağı statta ilk on beş dakika basına açık Yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa giriyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de antrenman öncesi saat 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, rövanş maçı turu kursu UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Şenol Güneş, KF Tirana maçı kamp kadrosuna 24 futbolcumuzu dahil etti:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Francisco Montero
Onur Bulut
Omar Colley
Salih Uçan
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Kerem Atakan Kesgin
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Valentin Rosier
Arthur Masuaku
Jackson Muleka
Oğuzhan Akgün
Jean Onana
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
Emrecan Bulut