Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Müsabakaya galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak sürpriz bir yenilgi yaşadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Kırmızı karttan sonra direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Yediğimiz gollerle direncimiz de kırıldı. Kırmızıdan sonra sürekli gelmeye başladılar. Aboubakar ve Ghezzal çok yorulmuştu. Defansın bir direnci vardı. Önde rakibi engelleyecek oyuncular koymak istedik. Bu hamleleri yaptık. Rakibin işine geldi. Çok geride kaldık. Eksikler varsa benim eksikliğim. Oyunumuz bu maçı kazanmak için yeterliydi. Taraftarlardan özür diliyorum. Bu duruma düştüğümüz için söylenecek bir söz bulunamaz. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bu bir travma." ifadelerini kullandı.

Mağlup oldukları maçların ardından mental anlamda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Şenol Güneş, "Benim oyuncularla sorunum yok. Onların da olduğunu sanmıyorum. Tercihlere bağlı sıkıntılarımız olabilir. Geçen sene daha dinamiktik. Kaybettiğimiz maçlar sonrası travma yaşadığımızı söylüyorum." diye konuştu.

Taraftarların yönetime gösterdiği tepki hakkında da görüşlerini aktaran Güneş, "Taraftarın tepkisi normal. Ben Beşiktaş'ı savunmaya çalıştım, yönetimi değil. Olumsuz sonuçları ne başkan ne yönetim ne biz ne de taraftar ister. Bu oyuncularla iyi sonuç alacağımızı düşünüyordum. Olmadı. Benim sorumluluğum. Bu tepkilerin oyunculara olumsuz etki yapmamasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma esnasında tribünlerden gelen tepkiler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin stadı terk etmesi hakkındaki bir soruyu Güneş, "Saha dışında olan olaylar. Sahada kalmak önemliydi. Oyun da rahat gidiyordu. Rosier'in gördüğü ilk sarı kart ağırdı. Bunlara bir şey söylemem doğru değil. Maçı kaybettik. Başka alana taşıyarak mazeret sunmayı doğru bulmuyorum." şeklinde yanıtladı.

AA