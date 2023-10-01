İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakibe göre iyi oynadık. Zor bir dönemden geçtiğimiz doğrudur. 2-0’dan sonra dinlenmeye döndük ve bu dönemde çok pas hatası yaptık. Her şeyi olumsuz vermek doğru değil. Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum. Bizim attığımız gol gösterilmeyip bir başka maçtaki gösteriliyorsa konuşacak bir şey yok. Bu konuları camiaya güzel işliyorsunuz. Bir rekabet sağlamaya çalışıyorsunuz. Sıkıntılarımız var ama bu kadar üstümüze gelinmesinin anlamı yok." dedi.



Güneş, "İyi oynamamız için eleştiri yapabilirsiniz ama bugün maç oynadık ve bitti. Afrika maçları devre arasında olacak. Takım kaybedince kim gelecek, kim gidecek. Kazandığımızda başka şeyler konuşuyorsunuz.



Elinizde olan yayıncılık hakkını taraflı kullanmayın. İnsanlar bağlı oldukları kurumlara güvenmek ister, ben güvenmiyorum.



Üç günde bir maç yapıyoruz. Milli takıma giden oyuncuların hazırlanma şansları olmadı. Yenileme idmanlarıyla maçlara çıkıyoruz. Üzerimizde kaybettiğimiz maçların travması var. Camiamız bundan nemalanmak isteyenlere izin vermesin.



Maçın başında yönetim istifa sesleri çıkıyor. Bunlar her gün konuşulacak şeyler değil ve takım üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Yayıncı kuruluşun tarafsız olmasını istiyorum ama asla beklemiyorum. Çizgiyi istediğiniz zaman kullanıp istemediğiniz zaman kullanmıyorsanız konuşacak bir şey kalmadı.



Güzel bir sahada futbol oynadık. Yağmur olmasına rağmen saha güzeldi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Rakipten üstün oynadık. Daha çok pozisyon bulmalıydık.” diyerek sözlerini noktaladı.