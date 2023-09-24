İstanbul

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kayserispor'un sahasında oynamasını bekliyorduk. Tamamen rakip sahada oynamaya çalıştık. Etkili olduğumuzu düşünüyorum. Önde biraz daha iyi baskı yapabilirdik. Daha hareketli oynayabilir ve topu daha hızlı çevirebilirdik. Kenardan da ataklar yaptık ama golü bulamadık. İkinci yarıda da hiç beklemediğimiz bir şekilde golü yedik. Oyuncuların reaksiyonu olumsuz değildi. Golleri de buldular. Kazanmayı hak eden bir takımdık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Alex-Oxlade Chamberlain'in performansıyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Üçünü de değerlendirdik. Tempoları ve fiziksel güçleri yukarı çıktıkça daha etkili olacaklarını düşünüyorum." cevabını verdi.

Yeni transfer Jean Onana'nın maç kadrosunda yer almamasıyla ilgili deneyimli teknik adam, "Onana ile ilgili bir sıkıntı yok. Maç kadrosuna Avrupa'da 23 , Türkiye'de ise 21 oyuncu yazıyorsunuz. Bir tercih yaptım." şeklinde görüş belirtti.

Maç planlamasıyla ilgili TFF'ye eleştiri

Ligde ve Avrupa'da yoğun bir müsabaka temposu içinde olduklarının altını çizen Şenol Güneş, maç planlamasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) eleştiride bulundu.

27 Eylül Çarşamba günü Adana Demirspor ile erteleme müsabakası yapacaklarını söyleyen Güneş, şu görüşleri paylaştı:

"Ertelemede bize sordular. İletişim var ve bir sorun yok. Bu maçın daha sonraya tehir edilmesini istedik. Seyahatlere gidip geliyoruz. Belçika'dan sabah 07.00'de geldik. Bu maçı akşam 17.00'de oynuyoruz. Adana'dan Konya'ya gitme planı yaptım. Ancak süre uzun olunca vazgeçtim. TFF nasıl işine geliyorsa öyle karar alıyor. Kararların ne kadar inandırıcı olduğunu kendileri daha iyi bilir. Karara uyacağız ama sağlıklı ve doğru bulmadığımı söylüyorum. İnşallah suç unsuru olarak kabul etmezler. Eşit davranıldığını düşünmüyorum. Geçen sene VAR'ın konuşmalarını ve görüntülerini dışarıya verdiler. Trabzonspor ve Pendikspor maçları için vermediler. Tutarlılık varsa güven olur."

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ilgili de görüşlerini aktaran Güneş, "Hayırlı olsun. Herkes sevdiği kişinin orada olmasını istiyor. O takım bizim takımımız. 55 senedir konuşuyorum. Futbolun sahipleri daha iyi bildiği için onlardan da fikir bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA